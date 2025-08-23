محادثة هاتفية بين وزيري خارجية إيران وروسيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، ووزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، تبادلا وجهات النظر في محادثة هاتفية حول التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وخاصةً تحركات الدول الأوروبية الثلاث عشية انتهاء المهلة القانونية لإنهاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، بالإضافة إلى مسألة تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد الجانبان في هذه المحادثة على أن الدول الأوروبية الثلاث، نتيجةً لتقصيرها في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي 2015 من جهة، وتعاونها مع الولايات المتحدة في مهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية من جهة أخرى، قد انتهكت بشكل صارخ القرار رقم 2231، وبالتالي تفتقر إلى السلطة القانونية والأخلاقية للجوء إلى آلية تسوية النزاعات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بهدف استعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة.

في هذه المحادثة، قيّم وزيرا خارجية إيران وروسيا مسار المفاوضات النووية، وشددا على ضرورة إنهاء العمل بالقرار 2231 في موعده المحدد.

وشرح وزير خارجية بلادنا موقف إيران المبدئي من فكرة تمديد القرار 2231 من قبل ثلاث دول أوروبية، وأوضح أن قرار تمديد القرار 2231، من وجهة نظر إيران، من مسؤولية مجلس الأمن وأعضائه.

في هذه المحادثة، أكد الجانبان على استمرار التفاعل والتشاور بين إيران وروسيا على مختلف المستويات لتعزيز المواقف المشتركة.

/انتهى/