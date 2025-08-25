روسيا تعلن استعدادها للعب دور فعال في الحل الدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت الخارجية الروسية بأن وزير خارجية إيران عباس عراقجي، أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف باتصالاته مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في بيان الوزارة: "أطلع الوزير الإيراني بالهاتف نظيره الروسي بالتفصيل على نتائج محادثته الهاتفية مع زملائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن قضايا التسوية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".

وخلال الحديث، أكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة تقديم مساهمة كبيرة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تطبيع الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة: "جرى تبادل لوجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك. وتطرق الجانبان إلى القضايا ذات الأولوية على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك تنفيذ معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، التي وقعها الرئيسان في 17 يناير 2025، والاتفاقيات المبرمة بشأن توسيع التعاون في مجالي النقل والطاقة. وتم خلال الاتصال، التعبير عن الرغبة المتبادلة في مواصلة الحوار السياسي القائم على الثقة وتعزيز التنسيق بين الخدمات الدبلوماسية".

وذكرت الوزارة، أن الجانبين ناقشا كذلك جدول الاتصالات المقبلة على مختلف المستويات، وفي مقدمتها على أعلى مستوى.

المصدر: تاس