وزير الخارجية التركي: ناقشت المحادثات النووية مع وزير الخارجية الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزيرا الخارجية الإيراني والتركي، سيد عباس عراقجي، وهاكان فيدان، يوم الاثنين، على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي في جدة، المملكة العربية السعودية.

وقال فيدان للصحفيين: "أجرت إيران محادثات مع أوروبا بشأن المحادثات النووية، كما أجرت محادثات مع الولايات المتحدة، وهي متوقفة حاليًا".

وأضاف: "أجريت محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ايضا. وناقشنا هذه القضية، وأتيحت لنا فرصة تقييم هذه الأجندة الجديدة في ضوء بعض التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة".

كما أعلنت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان لها أن عراقجي، خلال هذا اللقاء، أعرب عن تقديره لدور تركيا في دعم الشعب الفلسطيني ورئاستها الفاعلة لمنظمة التعاون الإسلامي، ودعا إلى تعزيز القدرات المشتركة للعالم الإسلامي لمواجهة المشاريع التوسعية للكيان الصهيوني والدفاع عن القضية الفلسطينية.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الإيرانية، تم استعراض أحدث التوجهات في التعاون الثنائي بين طهران وأنقرة، وأكد الوزيران على العلاقات الاستراتيجية والمستمرة بين البلدين، وتوسيع التعاون في مجالات رئيسية مثل التجارة والطاقة والنقل وأمن الحدود والتبادلات الإقليمية.

كما أكد الجانبان على أهمية عقد المجلس الأعلى للعلاقات الإيرانية التركية في أقرب وقت ممكن كخطوة عملية في تعميق العلاقات بين البلدين.

/انتهى/