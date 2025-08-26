ابن سينا ​​نتاجٌ مشترك للثقافة الإيرانية الإسلامية

وكالة مهر للأنباء: عاش ابن سينا في القرن الرابع والنصف الأول من القرن الخامس. ويُعدّ القرن الرابع عصرَ إدراك الهوية الوطنية واستعادتها، وهو عصر ظهور فردوسي وتأليف الشاهنامة. ومن متطلبات استعادة الهوية الوطنية الاهتمام بالحكمة الوطنية والتوجه إليها. وينتقد ابن سينا، بصفته أرسطو الثاني، العلوم والفلسفة اليونانية، ويرفض الهيلينية المتعصبة، ويسعى إلى إحياء الحكمة الوطنية، التي هي في الواقع حكمة الاشراق والعرفان الحقيقي.

نبذة عن ابن سينا

وُلد أبو علي سينا، الملقب بشيخ الرئيس، في الأول من شهر يوليو/تموز عام 359 هـ، الموافق الثاني من صفر عام 370 هـ، الموافق 22 أغسطس/آب عام 980 م، في قرية خرميذان قرب بخارى لأبوين إيرانيين، وعاش في بخارى في ظل الحكم الساماني حتى بلغ الثانية والعشرين من عمره. في سن العاشرة، أكمل تعليمه الأساسي، بما في ذلك تعلم القرآن الكريم والأدب، وفي سن السادسة عشرة، حقق مكانة مرموقة في الطب. في العام نفسه، عالج نوح بن منصور الساماني ودخل مكتبة بخارى العظيمة.

مع وفاة والده وسقوط الحكم الساماني في بخارى، غادر أبو علي سينا، البالغ من العمر 22 عامًا، بخارى إلى مدينة جرجانج (مدينة في أوزبكستان الحالية، عاصمة مقاطعة خوارزم وبالقرب من الحدود مع تركمانستان)، مقر حكومة خوارزم شاهي، وأقام هناك لمدة أحد عشر عامًا. أخيرًا، في عام 391 هـ، بسبب رفضه دعوة السلطان محمود الغزنوي، هرب من جرجانج وذهب إلى جرجان. منذ ذلك التاريخ، عاش أبو علي دائمًا في خوف من الغزنويين.

في هذه المدينة، بدأ في كتابة كتاب القانون. ثم ذهب بو علي إلى جرجان ثم إلى الري واستقبلته حكومة البويهيين. ذهب أبو علي سينا، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك حوالي 35 عامًا، إلى همدان وبلاط شمس الدولة الديلمي وأصبح في العام التالي وزيرًا له.

وبقي مع شمس الدولة حوالي 9 سنوات، وكانت هذه إحدى الفترات المهمة في حياته. في هذا العام بدأ كتابة كتاب الشفاء الفلسفي (استغرق إكمال هذا الكتاب 12 عامًا). مع التغيرات السياسية، فر بو علي من همدان وذهب إلى أصفهان ووقع تحت رعاية علاء الدولة من سلالة الكاكوييه عن كثب وانخرط في الأنشطة العلمية لمدة 15 عامًا تقريبًا في سلام نسبي.

وكتب موسوعة العلائي في علم الأوردة في أصفهان. وأخيرًا، رحل هذا العبقري الإيراني العظيم، تاركًا وراءه إرثًا ثمينًا للمجتمع الإيراني والإسلامي والعالمي، يضم ما يقارب 130 إلى 230 عملًا في مختلف المجالات العلمية، عن عمر يناهز 57 عامًا، في الثامن من شهر ذي الحجة عام 1036 ميلاديًا، الموافق 6 من شهر رمضان، الموافق 29 يونيو. وقد وافته المنية في همدان. يُعدّ أبو علي سينا بحقّ نتاجًا إيرانيًا إسلاميًا مشتركًا. رحمه الله.

إنّ عظمة مكانته وشرفه العلمي (الجغرافية السياسية في عصره) وشهرته العالمية كابن سينا في العلوم الطبية، قد أثّرت أو يُمكن أن تُثار حوله قضايا ومواضيع عديدة. نقترح هذه المواضيع لمزيد من النقاش على أصدقاء أبي علي سينا ومحبيه، ليتمكنوا من مناقشتها والتحقيق فيها علميًا، والبحث فيها وتطبيقها إن رغبوا في ذلك. سنناقش هنا أحد هذه المواضيع تحت عنوان (الوجه الحقيقي لأبي علي سينا).

١- سيرة ابن سينا

هناك العديد من السير الذاتية المتنوعة لابن سينا، تحمل آراءً وأفكارًا مختلفة، إلا أن الحاجة إلى سيرة موجزة وبسيطة ومفيدة وصحيحة، تتناسب مع صبر قارئ اليوم وخبرته، أمرٌ مُلحوظ.

2- ابن سينا وأخلاقيات الطب

تُعدّ أخلاقيات الطب من القضايا المُؤثرة على الطب اليوم في إيران والعالم، وتُلاحظ أمثلة كثيرة على قصور أخلاقيات الطب في المجتمع الإيراني. على الرغم من أن ابن سينا نفسه لم يُؤلف كتابًا بعنوان "أخلاقيات الطب"، إلا أن شخصيته ومنهجه في الطب يُذكران بأخلاقيات الطب، ويُمكن أن يُقدما نموذجًا عمليًا لأخلاقيات الطب.

3- ابن سينا نتاجٌ مشترك للثقافة الإيرانية الإسلامية

نشأ ابن سينا في ثقافة إيرانية وفي سياقٍ من المفاهيم الإسلامية. من المهمّ تناول هذه القضية والاهتمام بتفاصيلها الدقيقة لتقديم نموذج يُحتذى به.

4- أبو علي سينا والطب الحديث

من الحقائق المُهمّة والمُثبتة أن الكتب الطبية القديمة، والأهم من ذلك، كتاب "القانون في الطب" لابن سينا، كانت أساس الطب الحديث. سيكون لمناقشة هذه القضية ودراستها مكانة خاصة.

5- أبو علي سينا وحركة الترجمة

كما هو معلوم، فإن معظم أعمال ابن سينا مكتوبة باللغة العربية نظرًا للظروف الثقافية السائدة في عصره. ويُقال إن ابن سينا لديه ما يقرب من 130 إلى 230 مؤلفًا في مختلف المجالات العلمية، بعضها كُتب بالفارسية، وعدد أقل تُرجم إلى الفارسية. ويتطلب احترام أبو علي سينا واحترام العلم إنشاء حركة لترجمة أعماله إلى الفارسية. وتُعتبر حركة الترجمة في عهد المأمون العباسي، بقيادة حنين بن إسحاق، نموذجًا تاريخيًا مناسبًا.

6- أبو علي سينا ونمط الحياة

يُقدم أبو علي سينا نمط حياة إيراني إسلامي في ثقافة إيرانية إسلامية، تمكن من خلالها، على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية في عصره، من ترسيخ مكانته كعالم بارز خلال حياته القصيرة، وما واجهه من اضطهاد وهروب. ولا شك أن نمط حياته هذا والعوامل المؤثرة فيه جديرة بالدراسة والتثقيف.

7- أبو علي سينا والنهب الثقافي

في السنوات الأخيرة، وللأسف، انتشر النهب الثقافي في العالم حيث يسعى إلى مصادرة علماء الماضي العظماء لصالحه. مع أن العظماء ينتمون إلى العالم أجمع، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالنهب الثقافي، يجب ايقافه بالاستدلال وينبغي الحفاظ على موطن العلماء وانتمائهم الى بلد ينتمون اليه.

