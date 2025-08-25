عارف: المجال الطبي في البلاد يحتل مكانة مرموقة وجيدة على مستوى العالم

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعرب النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد رضا عارف، خلال المؤتمر الذي أقيم بمناسبة يوم الطبيب وأبو علي سينا، عن سعادته بالتواجد بين الأطباء وهنأهم بيوم الطبيب، قائلاً: "على مدى العقود الخمسة الماضية، ورغم التحديات والمشاكل العديدة التي واجهناها في قطاع الرعاية الصحية، كان لأطبائنا حضورٌ فاعلٌ ورائدٌ في جميع المجالات".

وأضاف: "خلال السنوات الثماني من الدفاع المقدس، عندما كنا نعتمد بشكل كبير على المعدات الطبية والأدوية من الخارج، كان لهؤلاء الأطباء حضورٌ جادٌّ ورائعٌ في الخطوط الأمامية، وبنهجٍ عميقٍ ودقيق، وضعوا استراتيجيةً للاعتماد على الذات في الطب، بفضل الحماس والحافز العالي للطلاب في هذا المجال".

وقال عارف: "اليوم، نفخر بأن طبنا يحتل مكانةً مرموقةً وجيدةً في العالم".

وشكر النائب الأول لرئيس الجمهورية عائلة سلامات على جهودها وخدماتها القيمة خلال عدوان الكيان الصهيوني الذي استمر 12 يوما على البلاد، وأشاد بشهداء هذه الحرب، وقال: "إن أحد المحاور التي ربما كانت عوامل مؤثرة في تماسك ووحدة البلاد كان الفريق الطبي، الذي لم يؤد عمله التخصصي فحسب، بل قدم أيضا خدمات أخرى حيثما كان ذلك ضروريا".

/انتهى/