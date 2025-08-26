  1. إيران
  2. السياسة
٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٩:٣٨ م

إسلامي يعلن عن إنتاج وتوفير أكثر من ٧٠ نوعا من الأدوية الإشعاعية في إيران

أعلن مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية "محمد إسلامي" عن إنتاج وتوفير أكثر من ٧٠ نوعًا من الأدوية الإشعاعية في إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إسلامي الیوم الثلاثاء في تصريح للصحفيين على هامش مراسم احياء يوم الطبيب الوطني : إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لديها القدرة على شراء وتوزيع وتوريد المنتجات الصيدلانية المشعة، بحيث يتم إرسال البعض من هذه المنتجات إلى دول أخرى.

وتابع : في الوقت الحالي، يتم توفير أكثر من ٧٠ نوعًا من الأدوية الإشعاعية للمراكز الطبية النووية في البلاد، ويستفيد أكثر من ٢٢٠ مركزًا من هذه الإمكانية.

واوضح مساعد الرئيس الايراني : لقد تم تطوير هذه الأدوية الإشعاعية في ثلاثة مجالات : التشخيصية، التسكينية، والعلاجية.

كما أشار رئيس المنظمة الوطنية للطاقة النووية، الى أن حوالي ٢٠ نوعًا من الأدوية الإشعاعية المنتجة محليا، دخلت بالفعل حيّز البحث والاختبارات السريرية.

