الخطوط الجوية الإسرائيلية تتكبد خسائر بقيمة 10 ملايين دولار بسبب الحرب مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا لتقرير لموقع "كلكلست" الإسرائيلي، تكبدت خطوط يسرائير الجوية خسارةً ماليةً بلغت حوالي 10.4 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025 بسبب تعليق رحلاتها بسبب الحرب ضد إيران.

هذا في حين حققت الشركة المذكورة أرباحًا تجاوزت 7 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أوضحت الشركة، المملوكة لرامي ليفي، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران، والهجوم الصاروخي الإيراني الانتقامي على أهداف عسكرية واستراتيجية وبنية تحتية للكيان الإسرائيلي، في عملية "الوعد الصادق 3"، أديا الى انخفاض أرباح الشركة بمقدار 7.5 مليون شيكل، أي ما يعادل حوالي 2.24 مليون دولار أمريكي. كما ساهم ارتفاع المصاريف المالية إلى 7.4 مليون دولار في تحول الربح إلى الخسارة.

