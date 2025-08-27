  1. إيران
  2. السياسة
٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٣ م

العميد فدوي: لا ينبغي أن يكون هناك اختلاف بين الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية

قال العمید فدوي: في زمن الحرب، لا ينبغي لأحد أن يتحدث عن الفتنة. وللأسف، أدلى البعض بتصريحات في اليوم التالي لكلمات الإمام داعيًا إياهم إلى التوبة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، على هامش مراسم الأربعين لاستشهاد الجنرال الجليل غلام حسين غيب برور، وفي تجمع للصحفيين، مشيرًا إلى أهمية الوحدة في زمن الحرب: "يؤكد قائد الثورة الإسلامية على ضرورة تجنب الفتنة في الأمة الإسلامية والبلد الإسلامي".

وأضاف العميد فدوي: "يعلم الجميع أنه في زمن الحرب، لا ينبغي لأحد أن يتحدث عن الفتنة. وللأسف، أدلى البعض بتصريحات في اليوم التالي لكلمات الإمام داعيًا إياهم إلى التوبة".

وتابع: إن الوحدة والتضامن وعدم الفرقة من فرائض الإسلام التي أكد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وسماحة القائد.

/انتهى/

رمز الخبر 1962096

