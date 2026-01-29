توسيع التعاون الشرطي بين ايران والصين في المجالات الامنية والدولية

وافادت وكالة مهر للانباء انه قال العميد رادان خلال لقائه السفير الصيني لدى طهران ان العلاقات بين الشرطة الايرانية ووزارة الامن العام الصينية، وثيقة ومتنامية مشيرا الى وضع نص نهائي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الامن العام.

واوضح ان تطوير التعاون في مجالات مكافحة المخدرات ومواجهة الارهاب والامن العام والامن السياسي وكذلك في مجال العلوم والتكنولوجيا والتدريب تعد من الاولويات المشتركة للطرفين.

اما السفير الصيني لدى البلاد بي وو فقد اثنى على الاجراءات المهنية والمسؤولية لشرطة الجمهورية الاسلامية الايرانية في توفير الامن للاماكن الدبلوماسية للصين معربا عن شكره لقوات الشرطة الايرانية لتوفير الامن للسفارة والقنصلية الصينية وكذلك حماية الرعايا الصينيين المقيمين في ايران.

واكد بي وو استعداد بلاده لتوسيع التعاون قائلا ان وزارة الامن العام الصينية حريصة على التعاون المشترك مع الشرطة الايرانية في مجالات الامن وقوى الامن الداخلي والدولي واستمرارها بما يسهم في تعزيز امن البلدين.