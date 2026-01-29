عراقجي يجري مباحثات هاتفية مع وزراء خارجية قطر ومصر والإمارات وباكستان وعُمان وتركيا

وافادت وكالة مهر للانباء، انه استعرض وزير خارجية بلادنا، السيد عباس عراقجي، آخر التطورات الإقليمية والدولية خلال اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه في قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة وباكستان وعُمان وتركيا، مساء أمس واليوم، وذلك في إطار المشاورات الدبلوماسية المستمرة مع وزراء خارجية المنطقة.

وأشار وزير الخارجية إلى حساسية الوضع، موضحًا موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من التطورات الأخيرة.

وخلال هذه المحادثات، أكد الطرفان على ضرورة إدارة الوضع الراهن بمسؤولية، ومراعاة تداعيات التطورات الحالية على الأمن الإقليمي.