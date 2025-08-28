  1. إيران
إيران تتأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم بالكرة الطائرة للشباب

تمكن المنتخب الإيراني من التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم بالكرة الطائرة للشباب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تغلب منتخب إيران للشباب للكرة الطائرة على الأرجنتين بنتيجة 3-1 ليتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة العالم للشباب تحت 21 عامًا الجارية في مدينة جيانغ مين بالصين.

وفي هذه المباراة التي جرت الاربعاء ، خسرت ايران الشوط الاول بنتيجة 22-25، لكنها فازت بالأشواط الثلاثة التالية بنتيجة 25-20، 25-16، 25-23، محققة فوزها السادس على التوالي في البطولة.

وستواجه ايران في الدور ربع النهائي ، الفائز من المباراة بين اليابان والصين.

وكانت ايران قد تصدرت مجموعتها في الدور التمهيدي بتحقيقها 5 انتصارات، على كازاخستان 3-1 وبورتوريكو 3-0 وكوريا الجنوبية 3-2 وكندا 3-0 وبولندا 3-1.

