إيران تتأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم بالكرة الطائرة للشباب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تغلب منتخب إيران للشباب للكرة الطائرة على الأرجنتين بنتيجة 3-1 ليتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة العالم للشباب تحت 21 عامًا الجارية في مدينة جيانغ مين بالصين.

وفي هذه المباراة التي جرت الاربعاء ، خسرت ايران الشوط الاول بنتيجة 22-25، لكنها فازت بالأشواط الثلاثة التالية بنتيجة 25-20، 25-16، 25-23، محققة فوزها السادس على التوالي في البطولة.

وستواجه ايران في الدور ربع النهائي ، الفائز من المباراة بين اليابان والصين.

وكانت ايران قد تصدرت مجموعتها في الدور التمهيدي بتحقيقها 5 انتصارات، على كازاخستان 3-1 وبورتوريكو 3-0 وكوريا الجنوبية 3-2 وكندا 3-0 وبولندا 3-1.

