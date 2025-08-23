إيران تفوز في مباراتها الثالثة على التوالي في بطولة العالم للكرة الطائرة

أفادت وكالة مهر للأنباء، واجه منتخب إيران للكرة الطائرة للشباب كوريا الجنوبية في اليوم الثالث من بطولة الرجال تحت 21 عامًا اليوم (السبت 23 آب).

وتمكن المنتخب الإيراني من الفوز على خصمه بنتيجة 3-2، محققًا فوزه الثالث.

يواجه المنتخب الإيراني، الذي يقع في المجموعة الثانية من البطولة مع بولندا وكندا وكوريا الجنوبية وبورتوريكو وكازاخستان، منتخب كندا يوم الاثنين 25 آب/اغسطس.

وقد فازت إيران على كازاخستان في مباراتها الأولى، ثم فازت على بورتوريكو، واليوم حققت فوزها الثالث بفوزها على كوريا الجنوبية.

