إيرانية تفوز بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا للتجديف للشباب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، فازت إيران في اليوم الثاني من بطولة آسيا للتجديف للشباب (تحت 23 عامًا) في الصين بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

فازت سهى فخري بالميدالية الذهبية في نهائي التجديف الفردي للشباب، متنافسةً ضد منافسين من كازاخستان واليابان والصين وهونغ كونغ والكويت، بزمن قدره 7:45.20 دقيقة. وحلّ ممثلو الصين وكازاخستان في المركزين الثاني والثالث في هذا الحدث.

وقد تنافس ساقي مالكي ومهنا حاج حسيني في منافسات التجديف المزدوج للوزن الثقيل تحت 23 عامًا ضد منافسين من فيتنام وإندونيسيا وتايبيه الصينية، وفازا بالميدالية الفضية بزمن قدره 7:14.30 دقيقة. وحلّ ممثلو فيتنام في المركز الأول وإندونيسيا في المركز الثالث في هذا الحدث.

كما تنافس أبو الفضل سطوتي وأمير رضا عبدلي في نهائي التجديف المزدوج للوزن الثقيل تحت 23 عامًا، ضد متنافسين من فيتنام وأوزبكستان وهونغ كونغ وكازاخستان، وفازا بالميدالية البرونزية بزمن قدره 6:31.05 دقائق. وحلّ ممثلو فيتنام وأوزبكستان في المركزين الأول والثاني في هذا الحدث.

حقق بهراد ليغاري نجاد المركز الخامس في نهائي التجديف الفردي للشباب، متنافسًا ضد متنافسين من هونغ كونغ وتايبيه الصينية وأوزبكستان والصين وكوريا، بزمن قدره 7:10.34 دقائق. وحلّ ممثلو أوزبكستان وكوريا وتايبيه الصينية في المركزين الأول وحتى الثالث على التوالي.

