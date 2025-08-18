  1. إيران
  2. الإقتصاد
١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١:٠٠ م

إنتاج الطاقة المتجددة في إيران يتخطى حاجز الـ 11 ألف ميغاواط

بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة المتجددة في ايران (بما في ذلك الكهرومائية والشمسية والرياح) 11,673 ميغاواط؛ عند الساعة 20:30 من مساء أمس الاحد، وهو رقم يمثل رقماً قياسياً جديداً في حصة الطاقات النظيفة من سلة الكهرباء الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب خبراء صناعة الكهرباء، فإن زيادة حصة محطات الطاقة المتجددة لا تساعد فقط في خفض استهلاك الوقود الأحفوري وتكاليف الإنتاج، بل ستلعب دوراً مهماً في تقليل الملوثات البيئية واستقرار شبكة الكهرباء.

ويؤكد الخبراء أن تطوير قدرات محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى جانب الاستغلال الأمثل للسدود والمحطات الكهرومائية، سيقود مستقبل صناعة الكهرباء في ايران نحو تنويع أكبر وأمن طاقوي مستدام.

وقد تحقق هذا الرقم القياسي الجديد في ظل ظروف تصل فيها طلب الكهرباء في فصل الصيف إلى أعلى مستوياته، حيث يمكن لاستخدام المصادر المتجددة تخفيف الضغط عن محطات توليد الطاقة الحرارية والشبكة الكهربائية الوطنية.

