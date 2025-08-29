  1. القدس و فلسطین
أبو عبيدة: خطط العدو الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالا على قيادته السياسية والعسكرية

أكد الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة أن خطط الجيش الإسرائيلي باحتلال غزة "ستكون وبالا على قيادته السياسية والعسكرية، وسيدفع ثمنها من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في تدوينات نشرها عبر حسابه على "تلغرام"، قال أبو عبيدة: "خطط العدو الاجرامية باحتلال غزة ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية وسيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله".

وأضاف: "مجاهدونا في حالة استنفار وجهوزية ومعنويات عالية، وسيقدّمون نماذج فذّة في البطولة والاستبسال وسيلقّنون الغزاة دروسا قاسية بعون الله".

وتابع المتحدث العسكري باسم "القسام": "مجرم الحرب نتنياهو ووزراءه النازيون قرروا وبإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف وأن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد، ما سيتحمل جيش العدو وحكومته الإرهابية كامل المسئولية عنه".

وختم أبو عبيدة قائلا: "سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا، وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة، وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثبات لمقتله".

وجاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، مدينة غزة منطقة قتال وخارج نطاق أي هدنة، وسط مواصلة القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

