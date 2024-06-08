القسام: الاحتلال الصهيوني قتل أسرىً له أثناء تنفيذ عملية النصيرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اكد في بيان له اليوم السبت، أنّ ما نفذه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة "هو جريمة حرب مركّبة"، وأنّ "أول من تضرر بها هم أسراه".

وأضاف أبوعبيدة أنّ "العدو تمكّن، عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه، لكنّه في الوقت نفسه قتل بعضهم في أثناء العملية".

كما شدّد أبو عبيدة على أنّ "العملية ستشكل خطراً كبيراً على أسرى العدو، وسيكون لها أثر سبلي على ظروفهم وحياتهم".

يأتي ذلك بعد أن تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن استعادة "جيش" الاحتلال 4 أسرى إسرائيليين من النصيرات، كانوا لدى المقاومة.

ووفق المُعطيات، فإنّ المقاومين، الذين كانوا مع الأسرى، اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية التي دخلت المُخيم، الأمر الذي أدّى إلى مقتل ضابط في وحدة "يمام".