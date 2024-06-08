  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٤٩ م

القسام: الاحتلال الصهيوني قتل أسرىً له أثناء تنفيذ عملية النصيرات

القسام: الاحتلال الصهيوني قتل أسرىً له أثناء تنفيذ عملية النصيرات

اكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أنّ الاحتلال الإسرائيلي قتل بعض أسراه، خلال استعادته 4 أسرى من مخيم النصيرات، ويشدّد على أنّ المجازر التي ارتكبها في المخيم هي "جريمة حرب مركّبة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اكد في بيان له اليوم السبت، أنّ ما نفذه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة "هو جريمة حرب مركّبة"، وأنّ "أول من تضرر بها هم أسراه".

وأضاف أبوعبيدة أنّ "العدو تمكّن، عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه، لكنّه في الوقت نفسه قتل بعضهم في أثناء العملية".

كما شدّد أبو عبيدة على أنّ "العملية ستشكل خطراً كبيراً على أسرى العدو، وسيكون لها أثر سبلي على ظروفهم وحياتهم".

يأتي ذلك بعد أن تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن استعادة "جيش" الاحتلال 4 أسرى إسرائيليين من النصيرات، كانوا لدى المقاومة.

ووفق المُعطيات، فإنّ المقاومين، الذين كانوا مع الأسرى، اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية التي دخلت المُخيم، الأمر الذي أدّى إلى مقتل ضابط في وحدة "يمام".

رمز الخبر 1945268

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات