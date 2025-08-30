أكثر من 20 شهيداً في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "جيش" الاحتلال فجّر 5 روبوتات في منطقة النزلة شمالي غزة منذ ساعات الفجر وحتى الصباح الأول، بالتوازي مع غارات مكثّفة استهدفت الأحياء الشمالية الغربية لمدينة غزة.

وأعلنت مستشفى الشفاء في غزة، عن استشهاد الطفلة الرضيعة رانيا غبن من جراء سوء التغذية ونقص العلاج.

وفي السياق، أفادت مستشفى العودة في النصيرات، بأنّ 4 فلسطينيين استشهدوا وأُصيب 8 آخرون نتيجة قصف استهدف تجمّعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب وادي غزة وسط القطاع.

كما أوضحت المستشفى أنّها استقبلت صباح اليوم، جثامين 3 شهداء انتُشلوا من تحت الأنقاض، بعد استهداف الاحتلال منزلاً في شارع العشرين بمخيم النصيرات مساء أمس.

واستشهد طفل وأُصيب آخرون في قصف استهدف مجموعة من الفلسطينيين عند مدخل شارع أبو عريف في دير البلح، فيما أفاد مجمع ناصر الطبي في خان يونس باستشهاد امرأة في قصف إسرائيلي شمالي المدينة.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار قوات الاحتلال في إطلاق نيرانها على محيط مركز توزيع المساعدات في محور "نيتساريم" وسط القطاع، ما يزيد من معاناة المدنيين المحاصرين.

