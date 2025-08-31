  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٠ ص

لبنان: عدوان إسرائيلي واسع على تلّة "علي الطاهر" جنوبي البلاد

أفادت مراسلة الميادين، صباح اليوم الأحد، بحصول غارات إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر والدبشة وأطراف النبطية الفوقا وكفرتبنيت، جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت المصادر أنّ الاحتلال الإسرائيلي نفّذ أحزمة نارية على جبال منطقة "علي الطاهر" عند أطراف النبطية الفوقا.

كما جدّد الطيران الحربي الإسرائيلي في وقتٍ قصير، غاراته، أكثر من مرّة على المنطقة نفسها.

بالتزامن، شهدت المنطقة التي استهدفتها الغارات ومحيطها في جنوبي لبنان، تحليقاً مكثفاً للمسيّرات الإسرائيلية.

وقالت المصادر، إنّ غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلاً في عيتا الشعب في الجنوب، فجر اليوم.

ويستمر الاحتلال في انتهاك السيادة اللبنانية، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وقبل يومين، استشهد مواطن لبناني في إثر غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة صير الغربية قضاء النبطية.

