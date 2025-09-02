ايران ترسل رسالة تضامن لكاراكاس ضد التهديدات التي يتعرض لها السلام والامن في فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو عن الاجتماع: "عقدنا اجتماعًا مع السفير الإيراني لدى فنزويلا، علي جكيني، بهدف إعادة تأكيد تحالفنا الاستراتيجي، بالإضافة إلى الصداقة والتعاون المشترك في الدفاع عن سيادة العالم وتنميته وتعددية أقطابه.

وفي هذا الاجتماع، تلقينا رسالة تضامن من حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في فنزويلا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية بأكملها. وفي هذا الصدد، أعربنا عن ثقتنا المتبادلة، ونعتقد أن تعاوننا الثنائي وأنشطتنا في المحافل متعددة الأطراف ستستمر في التعزيز بالاعتماد على دبلوماسية السلام".

