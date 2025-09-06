  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٧ ص

أوروغواي تعارض التواجد العسكري الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا

أوروغواي تعارض التواجد العسكري الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا

ذكرت صحيفة "إل باييس" الأوروغوايانية، في مقال لها، أن المكتب السياسي لجبهة العريض (الحزب الحاكم في أوروغواي) وافق بالإجماع على بيان صادر عن "اللجنة الأوروغوايانية المناهضة للإمبريالية المتضامنة مع كوبا ودول العالم" يدين التحركات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في المياه الإقليمية الفنزويلية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء في اجتماع المكتب السياسي لهذا الحزب يوم الاثنين الماضي، تلي بيان اللجنة، وبعد إجراء بعض التعديلات عليه، طُرح للتصويت، الذي وافق عليه بأغلبية الأصوات. وجاء في البيان: "تُعرب اللجنة الأوروغوايانية المناهضة للإمبريالية، تضامنًا مع كوبا ودول العالم، عن إدانتها الشديدة لتحركات أكثر من 4500 عسكري أمريكي في منطقة البحر الكاريبي، إلى جانب الطراد الصاروخي الموجه " USS Lake Erie"، والغواصة النووية الهجومية السريعة " USS Newport News"، وغيرها من الأسلحة التدميرية القوية المتمركزة والمتحركة في المياه القريبة من فنزويلا. يؤكد البيان: أن التحركات العسكرية التي تقوم بها إدارة دونالد ترامب تنتهك أحكام القانون الدولي، وتشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن والاستقرار الإقليمي. لا يمكن لأي إجراء تتخذه إدارة ترامب أن يُعرّض للخطر مكانة أمريكا اللاتينية كـ"منطقة سلام".

ورحبت اللجنة المذكورة بالدعوة إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك)، التي دعا إليها رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، قبل أيام قليلة، وأشارت إلى: "نعرب عن تضامننا مع جميع شعوب المنطقة، وخاصة شعب فنزويلا، في مواجهة هذا العمل المُهدِّد. يجب على حكومة الولايات المتحدة احترام التزاماتها الدولية". كما أشار البيان إلى "معاهدة تلاتيلولكو" و"إعلان جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

ووفقًا للوثيقتين المذكورتين، تُعتبر أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة خالية من الأسلحة النووية وأرضًا للسلام.

تأسست اللجنة الأوروغوايانية المناهضة للإمبريالية عام ٢٠٢١ تضامنًا مع كوبا ودول العالم. تتكون هذه اللجنة من الاتحاد المركزي لعمال أوروغواي (Pit-Cnt)، جبهة العريض، واتحاد الطلاب الأوروغواياني، والاتحاد الأوروغواياني للتعاونيات السكنية للمساعدة المتبادلة، وجمعية السجناء السياسيين السابقين، وغيرها من المجموعات الاجتماعية.

/انتهى/

رمز الخبر 1962387

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات