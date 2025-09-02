جائزة المصطفى(ص) تعلن عن أسماء الفائزين في نسختها السادسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذه النسخة من جائزة المصطفى (ص) في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حاز "وهاب ميركاني" من إيران على هذه الجائزة في عام 2025. ومن بين 22 جائزة في 6 نسخ، فاز سبعة فائزين من إيران.

يذكر أن "محمد تونر" من تركيا في مجال العلوم والتكنولوجيا الطبية الحيوية و"محمد خواجة نذير الدين" من الهند في مجال علوم الهندسة الأساسية من بين الفائزين الآخرين بجائزة المصطفى السادسة.

جائزة المصطفى (ص) هي الوسام العالي في العلوم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي والتي تمنحها مؤسسة المصطفى(ص) للعلوم والتكنولوجيا كل عامين للعلماء والباحثين البارزين في العالم الإسلامي. وسميت بجائزة المصطفى (ص) تبركا بأحد أسماء نبي الإسلام الأكرم وتمنح بالتزامن مع عيد المولد النبوي الشريف، لتكون بذلك رمزا من رموز الكفاءة والتميز والإبداع العلمي في العالم الإسلامي.

