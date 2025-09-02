  1. إيران
جائزة المصطفى(ص) تعلن عن أسماء الفائزين في نسختها السادسة

أعلنت مؤسسة المصطفى(ص) للعلوم والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء الفائزين بجائزة المصطفى (ص) في دورتها السادسة بحضور علي أكبر صالحي رئيس فريق عمل الجائزة وعدد من المسؤولين في مؤسسة المصطفى (ص).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذه النسخة من جائزة المصطفى (ص) في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حاز "وهاب ميركاني" من إيران على هذه الجائزة في عام 2025. ومن بين 22 جائزة في 6 نسخ، فاز سبعة فائزين من إيران.

يذكر أن "محمد تونر" من تركيا في مجال العلوم والتكنولوجيا الطبية الحيوية و"محمد خواجة نذير الدين" من الهند في مجال علوم الهندسة الأساسية من بين الفائزين الآخرين بجائزة المصطفى السادسة.

جائزة المصطفى (ص) هي الوسام العالي في العلوم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي والتي تمنحها مؤسسة المصطفى(ص) للعلوم والتكنولوجيا كل عامين للعلماء والباحثين البارزين في العالم الإسلامي. وسميت بجائزة المصطفى (ص) تبركا بأحد أسماء نبي الإسلام الأكرم وتمنح بالتزامن مع عيد المولد النبوي الشريف، لتكون بذلك رمزا من رموز الكفاءة والتميز والإبداع العلمي في العالم الإسلامي.

