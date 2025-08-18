جامعة أمير كبير للتكنولوجيا تستضيف علماء وباحثين من أربع قارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تستضيف جامعة أمير كبير للتكنولوجيا الاجتماع العاشر لبرنامج التبادل العلمي والتكنولوجي (STEP)، الذي يُعد من أهم الفعاليات العلمية والتكنولوجية في العالم الإسلامي.

سيُعقد هذا الحدث يوم الأحد، الموافق7سبتمبر، في جامعة أمير كبير للتكنولوجيا، برعاية نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية، وبالتعاون مع مؤسسة المصطفى (صلى الله عليه وآله) للعلوم والتكنولوجيا. يُقام هذا البرنامج، الذي يندرج ضمن "أسبوع جائزة المصطفى (صلى الله عليه وآله) السادس 2025"، سنويًا بهدف تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي في الدول الإسلامية.

يُنظّم برنامج STEP من قِبَل مؤسسة المصطفى (صلى الله عليه وآله) للعلوم والتكنولوجيا بهدف توفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات والتقنيات الجديدة بين الجامعات ومراكز الأبحاث وشركات التكنولوجيا في الدول الإسلامية. ويلعب هذا البرنامج دورًا هامًا في تعزيز التعاون الدولي وتحسين المستوى العلمي لدول العالم الإسلامي والعلماء المسلمين حول العالم.

تُعد مؤسسة المصطفى (صلى الله عليه وآله) للعلوم والتكنولوجيا من المؤسسات الرائدة في تطوير العلوم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي، وتهدف إلى تحسين المكانة العلمية للدول الإسلامية على المستوى العالمي وإنشاء شبكات تعاون بين الباحثين. كما تمنح المؤسسة جائزة المصطفى (صلى الله عليه وآله)، التي تُعرف بأنها أهم جائزة في مجال العلوم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي.

بصفتها المضيفة لبرنامج STEP العاشر، فقد استضافت جامعة أمير كبير للتكنولوجيا سابقًا فعاليات علمية محلية ودولية كبرى، وتُعتبر من الجامعات الرائدة في تطوير علوم الهندسة والتقنيات الناشئة في البلاد.

في هذا الحدث؛ سيجتمع علماء وباحثون وصانعو سياسات في مجال العلوم والتكنولوجيا من أكثر من 30 دولة و4 قارات لتبادل الآراء في حلقات نقاش متخصصة واجتماعات وخطابات رئيسية.

يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والخريجين التسجيل للفعالية عبر بوت تيليجرام @mstfdn_Bot. سيتم نشر معلومات البرنامج الكاملة، وقائمة المتحدثين، وجدول الجلسات، وغيرها من التفاصيل قريبًا على الموقع الرسمي step.mstfdn.org.

