جبلي: مسلسل "سلمان الفارسي" سيعرض في صيف 2026

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي مقابلة مع مراسلها، صرّح بيمان جبلي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بشأن موعد جاهزية المسلسل الضخم "سلمان فارسي" للبث على التلفزيون: "جميع جهود فريق الإنتاج، بمن فيهمالمخرج والمنتج ، تهدف إلى بث هذا المسلسل العام المقبل، بناءً على الوعد الذي قطعناه سابقاً، أي في صيف أو أواخر صيف عام 2026، إن شاء الله".

وأضاف جبلي: "فيما يتعلق بإكمال موسم "إيران" من المسلسل، الذي يصوره وينتجه السيد ميرباقري حاليًا، لا بد لي من القول إنها مهمة ضخمة ومعقدة للغاية، لأن مواقع التصوير لا تزال قيد الاكتمال، ويُعتبر نقل فريق الإنتاج والممثلين إلى مواقع مختلفة إحدى صعوبات هذا الموسم".

/انتهى/