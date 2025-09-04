  1. إيران
  2. الثقافة
٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٩:٠٣ ص

جبلي: مسلسل "سلمان الفارسي" سيعرض في صيف 2026

جبلي: مسلسل "سلمان الفارسي" سيعرض في صيف 2026

قال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "كما وعدنا في وقت سابق، سيتم بث مسلسل "سلمان الفارسي" اعتبارا من صيف عام 2026".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي مقابلة مع مراسلها، صرّح بيمان جبلي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بشأن موعد جاهزية المسلسل الضخم "سلمان فارسي" للبث على التلفزيون: "جميع جهود فريق الإنتاج، بمن فيهمالمخرج والمنتج ، تهدف إلى بث هذا المسلسل العام المقبل، بناءً على الوعد الذي قطعناه سابقاً، أي في صيف أو أواخر صيف عام 2026، إن شاء الله".

وأضاف جبلي: "فيما يتعلق بإكمال موسم "إيران" من المسلسل، الذي يصوره وينتجه السيد ميرباقري حاليًا، لا بد لي من القول إنها مهمة ضخمة ومعقدة للغاية، لأن مواقع التصوير لا تزال قيد الاكتمال، ويُعتبر نقل فريق الإنتاج والممثلين إلى مواقع مختلفة إحدى صعوبات هذا الموسم".

/انتهى/

رمز الخبر 1962325
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات