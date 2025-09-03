إعادة افتتاح سفارة دولة غانا في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت وزارة الخارجية الغانية بيانًا أمس الثلاثاء، أعلنت فيه إعادة افتتاح سفارة بلادها في طهران، والتي كانت قد أُغلقت مؤقتًا في 16 يونيو/حزيران بسبب تصاعد التوترات بين إيران والكيان الصهيوني.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الغانية نُشر أمس، فقد اتُخذ هذا القرار بعد تحسن الوضع الأمني في طهران، حيث تقع السفارة.

ومن المتوقع أن تستأنف السفارة أعمالها يوم الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول 2025 .

وأكدت وزارة الخارجية الغانية للمواطنين أنها، رغم إعادة افتتاح السفارة، ستواصل مراقبة التطورات في غرب آسيا عن كثب، وستتخذ إجراءات فورية عند الضرورة.

وأضافت الوزارة: "رغم هذا القرار، ستواصل وزارة الخارجية مراقبة الوضع لضمان سلامة موظفي السفارة والمواطنين الغانيين المقيمين في إيران".

/انتهى/