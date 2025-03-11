تأسيس "الجمعية الثقافية الإيرانية" في غانا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تشكيل النواة المركزية للجمعية الثقافية الإيرانية في غانا بهدف بناء شبكة بين خريجي الجامعات الإيرانية الغانيين واستخدام القدرات المحلية في تطوير العلاقات الثقافية بين طهران وأكرا.

وفي الاجتماع الأول للجمعية الثقافية الإيرانية، قال الملحق الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في غانا، أمير حشمتي، في إشارة إلى دور المنظمات المحلية وغير الحكومية في تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين: "إن الخريجين الغانيين من الجامعات الإيرانية لديهم القدرة لا مثيل لها لتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين".

وأضاف: "إننا نشهد نماذج ناجحة للجمعيات الثقافية، والاستفادة من تجارب المنظمات الثقافية هي الطريق الأكيد لتسريع أنشطتها".

وأكد الملحق الثقافي الإيراني في غانا أن فهم أذواق واهتمامات واحتياجات المجتمع المستهدف شرط أساسي لفعالية برامج الجمعية الثقافية الإيرانية في غانا، وقال: المستشار الثقافي مستعد لدعم هذه الجمعية في تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين.

وفي أعقاب هذا الاجتماع، أعلن كل من الأعضاء الأساسيين في الجمعية الثقافية الإيرانية، أثناء التعبير عن آرائهم، عن تشكيل الجمعية الثقافية الإيرانية في غانا كفرصة لخريجي الجامعات الإيرانية الغانيين للالتقاء مرة أخرى والتعاون.

وفي النهاية تقرر؛ ابتداءً من ابريل 2025، سيتم عقد اجتماعات أسبوعية للجمعية في موقع التشاور لتصميم البرامج وتنفيذها.

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