  1. إيران
  2. السياسة
٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٥:١٨ م

إرسال الشحنة الثانية من المساعدات الانسانية الإيرانية لمتضرري الزلزال في أفغانستان

إرسال الشحنة الثانية من المساعدات الانسانية الإيرانية لمتضرري الزلزال في أفغانستان

أعلن القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أفغانستان عن إرسال الشحنة الثانية من مساعدات الإغاثة الإيرانية إلى ضحايا الزلزال في أفغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي رضا بيكدلي، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أفغانستان، على X: تم تسليم الشحنة الثانية من مساعدات الإغاثة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لضحايا الزلزال في شرق أفغانستان، والتي تضمنت 50 طنًا من المواد الغذائية ومستلزمات النظافة والبطانيات، في مطار كابول بحضور القائم بأعمال السفارة الإيرانية في كابول والمسؤولين الأفغان المعنيين.

وأضاف: تتضمن هذه الشحنة 10000 بطانية و37 طنًا من المواد الغذائية و8 أطنان من مستلزمات النظافة.

وأوضحت السفارة الإيرانية في أفغانستان: في ثلاث مراحل من المساعدات لضحايا الزلزال في شرق أفغانستان، تم إرسال 80 و50 و67 طنًا من الخيام والبطانيات ومستلزمات النظافة والمواد الغذائية على التوالي.

رمز الخبر 1962403

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات