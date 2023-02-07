خاجي يؤكد على تقديم المساعدة لسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش علي أصغر خاجي خلال اتصال هاتفي مع غير بيدرسون، الوضع في سوريا بعد الزلزال الذي وقع يوم أمس.

وشدد خاجي في هذه المكالمة الهاتفية على ضرورة إرسال مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال في سوريا على الفور.

كما قال مهدي سبحاني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، في إشارة إلى وصول الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية من إيران لضحايا الزلزال في سوريا الليلة الماضية، اليوم، طائرة أخرى تحمل مساعدات إغاثية للزلزال تصل إلى مطار حلب.

وأوضح سبحاني: وصلت إلى مطار حلب شحنة إسعافات أولية إيرانية على شكل 45 طناً تشمل بطاطين وخيام وأدوية وأغذية ومستلزمات أخرى لضحايا الزلزال في تركيا، وسيتم إجلائها بسرعة وتوزيعها على ضحايا الزلزال.

وتابع: طائرة أخرى ستتوجه إلى "حلب" اليوم، إضافة إلى إرسال طائرة إغاثة أخرى إلى "اللاذقية" التي تعرضت لأكبر قدر من الأضرار من جراء الزلزال، لتوزيع المساعدات على ضحايا الزلزال والمصابين.

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