  1. إيران
  2. السياسة
٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٩:٥٥ م

نجفي: ايران والوكالة الدولية بحثتا آلية التعاون الجديدة في فيينا

عقدت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية جولة ثالثة من المحادثات الفنية في فيينا لبحث آلية التعاون الجديد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رضا نجفي، السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن انعقاد الجولة الثالثة من المحادثات الفنية بين إيران والوكالة.

وأضاف نجفي أن الجولة الثالثة من المحادثات الفنية بين إيران والوكالة، لوضع اطار عمل لتنفيذ التزامات الضمانات في ظل الوضع الجديد الذي أعقب الهجمات غير القانونية التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية، واستنادا لقرار مجلس الشورى في هذا الشأن، عُقدت في فيينا يومي الجمعة والسبت محادثات، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول النقاط الواردة في هذا الاطار.

