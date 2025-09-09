محافظ كيلان: اجتماع حكام بحر قزوين فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح هادي حق شناس، خلال اجتماع اللجنة الخاصة لمتابعة قرارات المؤتمر الاقتصادي الثالث لبحر قزوين، بأنّ هذا الاجتماع يُمكن أن يربط قدرات المحافظات بالمستوى الإقليمي والدولي، وأن يُعزز مكانة كيلان في تعاون حوض بحر قزوين.

ثم قدّم محافظ كيلان تقريرًا عن الإجراءات التي اتخذتها أمانة اجتماع الحكام.

وترأس كاظم غريب آبادي، نائب وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية والممثل الخاص لجمهورية إيران الإسلامية لشؤون بحر قزوين، اجتماع اللجنة الخاصة لمتابعة وتنفيذ قرارات المؤتمر الاقتصادي الثالث لبحر قزوين، وعُقد في مقر وزارة الخارجية.

وحضر الاجتماع أيضًا ممثلون عن وزارات التراث الثقافي، والسياحة والصناعات اليدوية، والاقتصاد والمالية، والطرق وبناء المدن، والنفط، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتعدين والتجارة، والعلوم والبحث والتكنولوجيا، بالإضافة إلى منظمات حماية البيئة والثروة السمكية.

وناقش الاجتماع متابعة قرارات المؤتمر الاقتصادي الثالث لبحر قزوين، وسبل تعزيز التعاون مع الدول المطلة على هذا البحر في مجالات الاقتصاد، والعلوم والتكنولوجيا، والثقافة والسياحة، والبيئة، والموانئ والشؤون البحرية، ومصايد الأسماك، والجمارك، والنفط والطاقة، والترانزيت والنقل، والاتصالات.

من المقرر أن يعقد في نوفمبر من العام الجاري، الاجتماع الأول لمحافظي المحافظات الساحلية لبحر قزوين تحت شعار "بحر قزوين جسر الصداقة والتنمية الإقليمية"، باستضافة محافظة كيلان.

