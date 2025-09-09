الخارجية الايرانية تدين بشدة العدوان الصهيوني على قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ادانت بشدة العمل الإجرامي للكيان الصهيوني بهجومه العسكري على قطر ومحاولة اغتيال القادة الفلسطينيين، معربا عن تعازيها في استشهاد مجموعة من المواطنين الفلسطينيين والقطريين خلال هذا العدوان.

واضافت الخارجية الايرانية في بيان لها: يُعدّ هذا الهجوم الإرهابي، الذي يُمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لسيادة قطر ووحدة أراضيها، دليلًا واضحًا آخر على الطبيعة الخطيرة والإرهابية لهذا الكيان الذي وسّع نطاق عدوانه ليشمل المنطقة بأكملها، إلى جانب الإبادة الجماعية والمجازر في فلسطين المحتلة، ويشكل تهديدًا غير مسبوق للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

واكدة الخارجية الايرانية: لا شك أن حكومة الولايات المتحدة وغيرها من الداعمين العسكريين والماليين والسياسيين للكيان الصهيوني تُعتبر شركاء في جرائمه، ويجب محاسبتها على جرائمه وانتهاكاته المستمرة للقانون.

وأعربت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تضامنها ودعمها لحكومة وشعب قطر ضد العدوان الوحشي للكيان الصهيوني، وأكدت على ضرورة الاهتمام الفوري من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الدولية المختصة بهذا العمل العدواني، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية من قبل المجتمع الدولي ودول المنطقة لكبح جماح الكيان الصهيوني المحرض على الحرب ووقف الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.