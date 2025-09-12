الصين تتصدر عالمياً في براءات اختراع الاقتصاد الرقمي لعام 2024

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال المؤتمر السنوي الرابع عشر للملكية الفكرية الذي عُقد تحت عنوان "الملكية الفكرية في العصر الرقمي"، كشفت الهيئة أن عدد براءات الاختراع في هذه القطاعات بلغ 500 ألف براءة، بزيادة سنوية بلغت 23.1%.

وأبرزت المعطيات الرسمية، تصدّر الصين في مجال براءات الاختراع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث تستحوذ وحدها على نحو 60% من الإجمالي العالمي، ما يعكس التقدم الذي تحرزه بكين في تقنيات المستقبل.

كما ارتفع عدد براءات الاختراع الأجنبية الممنوحة في هذه الصناعات من 21 ألفاً عام 2016 إلى 52 ألفاً في عام 2024.

وحصلت شركات وهيئات من 95 دولة ومنطقة على براءات اختراع سارية المفعول داخل السوق الصينية، ليصل عددها إلى 407 آلاف، ما يمثل 43.7% من إجمالي البراءات السارية التي يملكها مبتكرون أجانب في الصين.

من جهته، قال شين تشانغ يو، رئيس الهيئة الوطنية للملكية الفكرية، إن هذه الأرقام "تعكس ثقة الشركات الأجنبية في مستقبل الاقتصاد الرقمي في الصين"، مضيفاً: "البلاد باتت تمثّل بيئة جاذبة للتطوير التكنولوجي والبحث العلمي".

