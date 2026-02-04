ليبرمان: نتنياهو كلب مطيع وأداة بيد لترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ليبرمان يوم الثلاثاء خلال مؤتمر في جامعة رايخمان حيث قال: "لقد فقدنا استقلالنا السياسي.. لسنا مستقلين في أي شيء.. أصبح نتنياهو أداة طيعة كلبا مطيعا في يد ترامب"، مستخدما تعبير "كلب بودل".

وقال حول الوضع السياسي والأمني والدولي لكيان الاحتلال، وعلاقاته مع الولايات المتحدة إن: "النظام السياسي يقودنا إلى كارثة. نحن على وشك كارثة سياسية لا تقل خطورة عن الكارثة الأمنية التي وقعت في 7 أكتوبر. لم نكن يوماً بهذا القدر من التهميش، لا في العالم ولا في الولايات المتحدة. هذه هي المرة الأولى منذ عام 1967 التي يكون فيها وضعنا أسوأ من وضع الفلسطينيين. لقد تخلى نتنياهو عن سياسة التوازن بين الحزبين في الولايات المتحدة. في الواقع، فقدنا استقلالنا السياسي، وأصبح نتنياهو رهينة للسياسة الأمريكية. لقد أصبح نتنياهو أداة طيعة في يد ترامب، فنحن لسنا مستقلين في أي شيء".

وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، قال: "أجرينا استطلاعا للرأي، وإذا تحالفت مع نفتالي بينيت، فسنخسر ثلاثة مقاعد. إن أفضل استراتيجية لكسب أكبر عدد من الناخبين هي خوض الانتخابات بخمسة تحالفات."

وأضاف: "لن يكون هناك حزب في الحكومة المقبلة لا يدعم مشروع قانون شامل للجميع".

/انتهى/