  1. إيران
  2. السياسة
٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١٠:٢٧ ص

عراقجي: البعثات الإيرانية تلعب دوراً رئيسياً في المتابعة الفعالة لتحقيق المصالح الوطنية في خارج البل

أکد وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" الدور المحوري لبعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حماية المصالح الوطنية والمتابعة الفعالة لتحقيقها، فضلا عن ضرورة تعزيز وتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف، لا سيما في سياق المنظمات الدولية مثل مجموعة البريكس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء في ندوة عبر الإنترنت مع السفراء ورؤساء البعثات الإيرانية لدی دول الأمريكتين استعرض وزير الخارجية في هذا الاجتماع الذي عُقد عبر الإنترنت أمس الثلاثاء، مناهج وبرامج وأولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأکد الدور المحوري لبعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حماية المصالح الوطنية والمتابعة الفعالة لتحقيقها، فضلا عن ضرورة تعزيز وتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف، لا سيما في سياق المنظمات الدولية مثل مجموعة البريكس.

من جانبه قدم السفراء الإيرانيون ورؤساء بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدی دول الأمريكتين خلال الاجتماع، تقارير عن حالة العلاقات الثنائية مع الدول التي يتواجدون فيها لتنفیذ مهامهم، وعرضوا آراءهم واقتراحاتهم وتقييماتهم بشأن الفرص والقدرات المتاحة لتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي.

/انتهى/

رمز الخبر 1968092

