مقر خاتم الأنبياء المركزي: لا أمن للمنطقة دون أمن إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أوضح العميد حيدري أن تعريض أمن إيران للخطر يعني عدم وجود أي نقطة آمنة لأميركا والكيان الإسرائيلي وحلفائهم في المنطقة. كما وصف انتشار المعدات والأساطيل العسكرية الأميركية في مياه الخليج الفارسي بأنه خطأ في الحسابات، محذراً من أن الاستمرار في هذا المسار سيقود إلى هزيمة الأميركيين واضطرارهم لمغادرة المنطقة.

بدوره، أكد القائد العام لقوات الأمن الداخلي الإيراني، العميد أحمد رضا رادان، أن حرس الحدود اليوم في ذروة قوته وجاهزيته، محذراً الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من ارتكاب أي خطأ في حساباتهما.

وأشار رادان، خلال مراسم تكريم قائد حرس الحدود في الشرطة، مع إحياء ذكرى شهداء الثورة الإسلامية، والدفاع المقدس، وشهداء الحرب الصهيونية والفتنة الاخيرة، أشار رادان إلى أن النظام الإيراني يعتمد على عناصر يضحون بحياتهم لحمايته، ما أسهم في إحباط محاولات الأعداء خلال الفتن الأخيرة.

وشدد قائد الأمن الداخلي على استمرار ملاحقة العناصر التابعة للعدو داخل البلاد، مؤكداً أن قوات إنفاذ القانون والحرس الثوري وكتائب حرس الإمام الحسين «لن تسمح بالمساس بأمن الشعب».

كما أكد على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة، والشراكة مع سكان المناطق الحدودية، وتنسيق الجهود مع المؤسسات العسكرية والحكومية، بما في ذلك وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ومجلس الشورى الإسلامي.

