لجنة الأمن القومي في البرلمان تعقد اجتماعًا طارئًا اليوم بحضور عراقجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، عباس كودرزي، عن عقد اجتماع طارئ للجنة الأمن القومي في البرلمان بحضور وزير الخارجية، وقال: "يهدف هذا الاجتماع إلى مراجعة الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (السبت) الساعة الخامسة مساءً في مجلس الشورى الإسلامي".

وأضاف: "بموجب القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي، يجب أن يحظى أي تعاون من جانب إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي".

ذكّر كودرزي: "نظرًا لمراقبة الالتزام بهذه المادة القانونية وجوانب أخرى من هذه الاتفاقية، فقد تقرر، بأمر من رئيس مجلس الشورى الإسلامي، عقد اجتماع للجنة الأمن القومي بحضور وزير الخارجية".

وأضاف نائب أهالي مدينة بروجرد في مجلس الشورى الإسلامي: "كما تقرر متابعة هذه القضية من قبل أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي".

