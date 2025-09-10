قاليباف: السبيل لمواجهة الكيان الصهيوني، هو العمل المنسق والمتحد للعالم الاسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قاليباف في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم أن الغارات الجوية العدوانية للكيان الصهيوني المحتل على مقر قادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس ) بمدينة الدوحة، اثارت حفيظة وسخط الشعب الايراني وممثليه في مجلس الشورى الاسلامي.



واضاف ان ايران تقف الى جانب اخوانها القطريين والفلسطينيين، وتندد بهذا الهجوم الاجرامي على المناطق السكنية في الدوحة وضيوف دولة قطر المدنيين.



وقدم قاليباف التعازي باستشهاد مواطنين فلسطينيين وقطريين جراء هذا الهجوم الخبيث، وتمنى الشفاء والصحة للجرحى.



وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي في رسالته أن هذه الجريمة السافرة، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومثالا بارزا على ارهاب الدولة ومصداقا بينا للطبيعة المناهضة للانسانية وحقوق الانسان للكيان الصهيوني، الكيان الذي أجج بدعم واضح من القوى الغربية، العنف والازمات والتدهور الامني في المنطقة.



واكد قاليباف ان الطريق لمواجهة السلوكيات المتهورة للكيان الصهيوني بحزم يتمثل في الاجراء المنسق والمتحد للعالم الاسلامي معربا عن استعداد مجلس الشورى الاسلامي بالكامل للتعاون معكم لمواجهة تهديدات هذا الكيان المضادة للسلام والامن في المنطقة.



/انتهى/