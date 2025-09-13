  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٨ م

لبنان.... بدء الأمن الوطني الفلسطيني تسليم السلاح في مخيمي "البداوي" و"عين الحلوة"

صرحت مصادر مطلعة عن ببدء المرحلة الرابعة من تسليم كمية من السلاح من قبل قوات الأمن الوطني الفلسطيني للجيش اللبناني في مخيمي "عين الحلوة" و"البداوي"، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ في مخيم "عين الحلوة" جنوبي لبنان، كما تسلم حمولة 3 شاحنات من الأسلحة في مخيم "البداوي" شمال لبنان.

وأوضحت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني أن المرحلة الرابعة ستستمر 3 أيام.

وتأتي عملية تسليم قوات الأمن الوطني الفلسطيني سلاحها من مخيمي "عين الحلوة" و "البداوي" استكمالاً للخطوات التي قامت بها في 6 مخيمات على 3 مراحل: الأولى في "برج البراجنة" 21 آب/أغسطس الماضي، والثانية في مخيمات جنوب الليطاني: "الرشيدية"، "البص"، و"البرج الشمالي" 28 آب/أغسطس الماضي، والثالثة في مخيمات بيروت: "برج البراجنة"، "شاتيلا"، و "مار الياس" 29 آب/أغسطس.

ويأتي تسليم السلاح في إطار تطبيق الاتفاق بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس في 21 أيار/مايو الماضي، والهادف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1962624

