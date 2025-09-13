لبنان.... بدء الأمن الوطني الفلسطيني تسليم السلاح في مخيمي "البداوي" و"عين الحلوة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ في مخيم "عين الحلوة" جنوبي لبنان، كما تسلم حمولة 3 شاحنات من الأسلحة في مخيم "البداوي" شمال لبنان.

وأوضحت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني أن المرحلة الرابعة ستستمر 3 أيام.

وتأتي عملية تسليم قوات الأمن الوطني الفلسطيني سلاحها من مخيمي "عين الحلوة" و "البداوي" استكمالاً للخطوات التي قامت بها في 6 مخيمات على 3 مراحل: الأولى في "برج البراجنة" 21 آب/أغسطس الماضي، والثانية في مخيمات جنوب الليطاني: "الرشيدية"، "البص"، و"البرج الشمالي" 28 آب/أغسطس الماضي، والثالثة في مخيمات بيروت: "برج البراجنة"، "شاتيلا"، و "مار الياس" 29 آب/أغسطس.

ويأتي تسليم السلاح في إطار تطبيق الاتفاق بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس في 21 أيار/مايو الماضي، والهادف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

