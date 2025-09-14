عراقجي يشرح تفاصيل زيارته للقاهرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي تقريرًا عن المفاوضات والاتفاق في القاهرة على حسابه على إنستغرام، وكتب: "التقيتُ يوم الثلاثاء وتفاوضتُ مع السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والسيد بدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر، والسيد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف: "خلال هذه الزيارة، تم توقيع نص مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال عراقجي: "إن مفاوضات إيران مع الوكالة، في إطار الظروف الجديدة، جارية منذ فترة، استنادًا إلى السياسات العليا للبلاد، وقد وصلت إلى مرحلة تتطلب مفاوضات رفيعة المستوى لإتمام الاتفاق". بناءً على اقتراح وزير الخارجية المصري، عُقد هذا اللقاء في القاهرة استعدادًا لزيارتي إلى تونس.

