تميم بن حمد: العدوان الصهيوني على قطر سافر وغادر وجبان

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه أضاف الشيخ تميم، أن مواطني قطر فوجئوا وصُدم العالم كله من العدوان والعمل الإرهابي الجبان؛ مشيرا إلى أنه عندما وقع الاعتداء الغادر كانت قيادة حماس تدرس اقتراحا أميركيا تسلمته من قطر ومن مصر.

وأكد أمير قطر، أن موقع اجتماع قادة حماس لبحث الورقة الأميركية كان معروفا للجميع؛ متسائلا : اذا كانت "إسرائيل" تريد اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس فلماذا تفاوضها؟!

وتابع : إن الدوحة تستضيف وفودا من حماس و"إسرائيل"، وقد أنجزت الوساطة القطرية تحرير رهائن "إسرائيليين" وأسرى فلسطينيين؛ مؤكدا بأن من يعمل على نحو مثابر ومنهجي على استهداف طرف تفاوضي فإنه يعمل على إفشال المفاوضات.

وشدد الشيخ تميم بأن قطر عازمة على فعل كل ما يلزم للحفاظ على سيادتها ومواجهة العدوان الإسرائيلي، وقال : إن حكومة المتطرفين في "إسرائيل" تمارس سياسات إرهابية عنصرية في الوقت ذاته.

وعن قطاع غزة، قال الأمير القطري : إن الحرب "الإسرائيلية" على غزة تحولت إلى حرب إبادة؛ مؤكدا بأن "إسرائيل" تريد جعل غزة غير صالحة للعيش تمهيدا لتهجير سكانها.

ومضى الى القول : إن "إسرائيل" تعمل على تقسيم سوريا ومخططاتها لن تمر؛ مؤكدا بأن "إسرائيل" تعتقد أنها تضع العرب تحت وقائع جديدة في كل مرة.

واستطرد، أن رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو يحلم بأن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ "إسرائيلية"، وهذا وهم خطير؛ مؤكدا بان "إسرائيل لو قبلت مبادرة السلام العربية لوفرت على المنطقة بأسرها ما لا يحصى من مآس"؛ حسب ما افاد به موقع "الجزيرة" الاخباري الالكتروني.

علما ان قمة الدوحة التي بدات اليوم الاثنين، تاتي على خلفية الاعتداء الصهيوني الأخير ضد دولة قطر، رغم انها تلعب دور الوساطة منذ عامين لإنهاء الحرب المستمرة بين الكيان المحتل وحماس.