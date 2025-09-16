أكثر من 60 شهيداً في قطاع غزة خلال ساعات.. والاحتلال ينسف منازل في الشيخ رضوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صعّد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة غزة، الإثنين، إذ أفاد مراسل الميادين بأنّ "الجيش" نفّذ عملية نسف في حي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة، باستخدام عربة مفخخة "روبوت"، ما أدى إلى تدمير منازل سكنية.

كذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط شارع العيون في حي الشيخ رضوان، بالتوازي مع غارات جوية عنيفة على مناطق عدّة في مدينة غزّة، وفق مراسل الميادين.

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ الهجوم يتركز بشكلٍ خاص على مدينة غـزّة. ويأتي ذلك وسط مخطط إسرائيلي لاحتلال المدينة وتهجير سكانها.

وفي وسط المدينة، أطلقت طائرات مسيّرة إسرائيلية من طراز "كواد كوبتر" النار بكثافة باتجاه منازل الفلسطينيين في منطقة الصحابة في حي الدرج، بينما استهدفت مسيّرة أخرى خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع إصابات، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 62 منذ فجر الاثنين، من جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وبحسب التقرير الإحصائي الصادر عن وزارة الصحة في غزّة، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 64,905 شهداء و164,926 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

/انتهى/