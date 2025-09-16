أبو شريف: دماء الشهداء غيّرت الرأي العام العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح ناصر أبو شريف، ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في طهران، خلال حفل تكريم 25 شهيدًا من عائلة غزة الكريمة في طهران: "لا يُوصف الشهداء بأفضل من القرآن الكريم. الفراق والبعد صعبان حقًا، والإيمان بالله يملأ هذا الفراغ العاطفي".

وأضاف: "يتساءل كثيرون في المجتمع: لماذا ضحينا بكل هذا العدد من الشهداء؟ هل دماء الشهداء هدر؟ ولكن حتى في العالم، دماء الشهداء لا تُهدر. يتساءل البعض: هل كان من المُستحب بذل كل هذا الدم؟" لأن هذا العالم الذي نعيش فيه يُدار من قِبل مُتنمّري العالم، ولذلك، إذا أردنا إنقاذ هذا العالم من الفساد، فعلينا تغييره إلى الاتجاه الصحيح.

وصرح ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في طهران: لقد ذكر الله في القرآن الكريم أن الجهاد والمقاومة جاءا لإصلاح البشرية. لولا الجهاد والمقاومة، لظلّت شعوب العالم في فساد وخراب.

وأشار أبو شريف إلى أن تغيير الرأي العام في العالم قد صُنع بدماء الشهداء. وأجرؤ على القول إن هؤلاء الشهداء على مرّ التاريخ البشري هم خير الشهداء لما قدموه من أعمال جليلة، وما نشهده اليوم ليس فقط من تغيير في الرأي العام، بل أيضًا من تنظيم القدرة على مواجهة الفساد.

وأضاف: جامعة هاروارد في الولايات المتحدة مؤسسة مرموقة للغاية، وتُظهر استطلاعات رأيها منذ مارس 2024 أنها أوقفت هذه الاستطلاعات لأن إحصائياتها كانت مُخيفة جدًا لأمريكا، مثل موافقة 60% من الفئة العمرية 18-24 عامًا في الولايات المتحدة على حماس. وهذا من أكبر التغييرات التي أحدثها دماء الشهداء.

