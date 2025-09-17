اسلامی: اختتمت الرحلة إلى فيينا بإنجازات مهمة؛ خطوة إيجابية لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في ختام زيارته إلى فيينا، وفي كلمته أمام المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، صرّح محمد إسلامي، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية ورئيسها: "بفضل الله، كانت رحلة جيدة واتُّخذت خطوات إيجابية. أُقدّر السفراء، وخاصةً سفير جمهورية إيران الإسلامية الموقر لدى النمسا، وممثلي بلادنا في المنظمات الدولية الذين استضافونا جيدًا ولعبوا دورًا فعالًا".

وأضاف: "في ظل الظروف التي تسعى إليها التيارات الأمريكية والصهيونية من خلال العمليات النفسية والإعلامية والسياسية والضغوط الواسعة ضد بلادنا، كان وجودنا في هذا الوقت ضروريًا". كان من الضروري التواجد على أرض الواقع لشرح وضع بلادنا من خلال بيان الحقائق، والأهم من ذلك، تسليط الضوء على الضرر الذي لحق بالقانون الدولي ونظام الضمانات والوكالة.

وأضاف إسلامي: إن هذا الحضور وبيان الحقائق كفل عدم إفراغ المسرح من محتواه، وأن الرواية الأحادية الجانب التي تحاول تصوير إيران على أنها غير خاضعة للرقابة ومنحرفة في برنامجها النووي لم تمر دون رد.

وصرح نائب الرئيس: ومن النقاط المهمة الأخرى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوكالة. حتى الآن، كانت الدول الأوروبية قد أكدت أن تعاون إيران مع الوكالة كان أحد شروطها الرئيسية. ومع ذلك، فمنذ لحظة توقيع الاتفاق بين وزير خارجية بلادنا الموقر والمدير العام للوكالة، شهدنا مواقف جديدة وأكثر صرامة منها.

وأضاف إسلامي: في هذا الإطار، نؤكد على ضرورة تحديد إجراء جديد في نظام الضمانات، لأن مثل هذه الآلية لم تكن متوقعة حتى الآن. على وجه الخصوص، ينبغي توضيح كيفية عمل نظام التفتيش في حال تعرض المنشآت النووية لهجوم عسكري، خاصةً وأن لدينا قانون مجلس الشورى الإسلامي، والذي يجب العمل بموجبه.

واختتم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حديثه قائلاً: على أي حال، كانت هذه الزيارة والبيان والخطاب والقرار المقدم خطوة إيجابية للبلاد. أود أن أشكر جميع الزملاء في منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الذين عملوا في هذا الاتجاه.

/انتهى/