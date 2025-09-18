سراج: على مجلس حقوق الإنسان أن يتوقف عن الانحياز السياسي

عقدت بعثة إيران لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف اجتماعاً مع سفراء الدول الآسيوية الأعضاء في المجلس، بحضور الوفد الإيراني المشارك في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان.