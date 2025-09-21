جمهورية إيران الإسلامية اتخذت خطوات فعّالة لتحسين وضع المرأة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شاركت زهرا خدادادي، رئيسة كتلة المرأة والأسرة في مجلس الشورى الإسلامي، التي سافرت إلى ليما، عاصمة بيرو، للمشاركة في المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، في جلسة بعنوان "الاتجاهات الحديثة في المساواة بين الجنسين" وألقت كلمة.

أكثر من 60% من خريجي الجامعات الإيرانية من النساء

وأشارت خدادادي إلى إنجازات بلادنا في مجال العدالة بين الجنسين، قائلةً: "إن جمهورية إيران الإسلامية، انطلاقًا من القيم الإسلامية، قد خطت خطوات فعّالة نحو تحسين وضع المرأة وتحقيق العدالة بين الجنسين، وحققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات من خلال تمكين المرأة". اليوم، تُشكّل النساء أكثر من 60% من خريجي الجامعات الإيرانية، وتلعب المرأة الإيرانية دورًا في مختلف المجالات، بما في ذلك الطب والهندسة والقانون والعلوم الإنسانية وتكنولوجيا المعلومات والفنون.

وأضاف: "كما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال سنّ قوانين متقدمة في مجال حقوق المرأة، قد وفّرت منصةً مناسبةً لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. وفي مجال الصحة، طُبّقت برامج شاملة لتحسين صحة الأم وخفض وفيات الأمهات والرضع، وتُعدّ إيران من الدول الرائدة في المنطقة. وفي المجال السياسي والدبلوماسي، تُعدّ مشاركة المرأة في مجلس الشورى الإسلامي ومجالس المدن والقرى ومؤسسات صنع القرار دليلًا على تعزيز دورها في عمليات صنع القرار. كما تلعب رائدات الأعمال دورًا رئيسيًا في تطوير مشاريع جديدة، لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية."

تتمسك المرأة الإيرانية بهويتها الدينية والأسرية

وأشارت رئيسة كتلة المرأة والأسرة في مجلس الشورى الإسلامي إلى العقوبات القاسية المفروضة على بلادنا وآثارها على المرأة الإيرانية، قائلةً: "تواجه إنجازات جمهورية إيران الإسلامية عقباتٍ جسيمة في طريق تحقيق العدالة بين الجنسين بشكل كامل؛ فالعقوبات الأحادية الجانب وغير القانونية، التي تتعارض بشكل واضح مع ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية، فرضت قيودًا شديدة على تطور المرأة الإيرانية وتقدمها".

واعتبرت أن تحقيق العدالة بين الجنسين على المستوى العالمي يتطلب الحوار والتعاون واحترام الاختلافات الثقافية والعرقية، وأضافت: "تؤمن جمهورية إيران الإسلامية بنموذج ثالث للمرأة في المجتمع، ليس مجرد أداة ولا سلبي، بل له أدوار اجتماعية وثقافية واقتصادية متنوعة، ويلتزم بهويته الدينية والأسرية".

في ختام كلمته، أشارت خدادادي إلى الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعب غزة على يد الكيان الصهيوني المجرم، وقالت: "عندما نتحدث عن حقوق المرأة، من الأفضل أن نشير إلى أنه في جزء من العالم، وتحديدًا فلسطين وغزة، تُنتهك جميع الخطوط الحمراء لحقوق الإنسان، ويتعرض جميع النساء والرجال والأطفال لأبشع أنواع الإبادة الجماعية، ويُحرمون من حقوقهم الأساسية والإنسانية".

