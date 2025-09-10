عقد الجولة العاشرة للحوار حول حقوق الانسان بين ايران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رحب رئيسا الوفدين الايراني والروسي في هذه الجولة، باقامة الحوار وأكدا اهمية وضرورة استمراره معتبرين أن وجود تاريخ لـ 22 عاما، في حرص البلدين على اجراء المشاورات الثنائية حول حقوق الانسان، يعد مؤشرا على النهوض التدريجي والمستدام للعلاقات بين البلدين بالافادة من جميع الطاقات والفرص المتاحة.

وفي هذه الجولة من الحوار، ناقش الطرفان اخر مستجدات حقوق الانسان على المستوى الوطني للبلدين والمستويين الاقليمي والدولي لا سيما في الاوساط الدولية، وشددا على ضرورة التعاون الهادف بين البلدين في موضوعات حقوق الانسان لا سيما بهدف مواجهة أي استغلال لحقوق الانسان لفرض ضغوط على الدول في سبيل تحقيق مآرب سياسية استراتيجية.

وتناولت جولة الحوار العدوان العسكري للكيان الصهيوني وامريكا لـ 12 يوما على ايران.

كما سلط الاجتماع الضوء على وضع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة وجرائم الكيان الصهيوني ضد اهالي غزة.

وفي ختام الاجتماع شدد الطرفان على اهمية تعزيز الحوار واتفقا على أن تعقد الجولة القادمة من الحوار في روسيا عام 2026.

/انتهى/

