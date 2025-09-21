قائد مقر خاتم الأنبياء: سنستخدم كل الطاقات للدفاع عن الثورة الاسلامية والوطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر اللواء علي عبد اللهي، قائد مقر خاتم الأنبياء (عليه السلام)، الرسالة التالية بمناسبة إحياء ذكرى أسبوع الدفاع المقدس:

يُذكرنا أسبوع الدفاع المقدس بالأيام التي صمدت فيها الأمة الإيرانية العظيمة، بإيمانها بالله تعالى، واتباعها لقيادة الإمام الخميني (رضوان الله عليه)، وبروحٍ مفعمةٍ بالصمود والثبات والتضحية والتفاني، في وجه الغزو الشامل للأعداء، وسجلت ملحمة خالدة من العزة والاستقلال والشرف في تاريخ هذه الأرض.

استند خطاب المقاومة، النابع من مفاهيم دينية ووطنية وثورية، إلى مبادئ كالمقاومة في وجه الاستكبار، والاتكاء على القوة الداخلية، وعدم الثقة بالقوى المهيمنة، والثقة بالقدرة الإلهية. وتشكل هذا الخطاب في سياق الأحداث التاريخية والتجارب الجماعية للأمة الإيرانية، وتعزز بدماء الشهداء وتضحيات المحاربين القدامى.

وكانت حرب الاثني عشر يومًا المفروضة التي شنها العدو بهدف إضعاف الإرادة الوطنية من نقاط التحول في مأسسة هذا الخطاب؛ إلا أنها في الميدان العملي، انتهت إلى تعزيز اللحمة الوطنية، وتنمية روح المقاومة، وإعادة تعريف الدور المركزي للشعب في الدفاع عن الوطن. وقد أثبتت هذه التجربة، شأنها شأن فترة الدفاع المقدس التي استمرت ثماني سنوات، أن الأمة الإيرانية، في ظل الإيمان بالله، والتمسك بالقيادة الحكيمة للثورة الإسلامية، والحفاظ على الوحدة الوطنية، قادرة على التغلب على أصعب التهديدات.

اليوم، يعتمد السلام والأمن الدائمان للمجتمع على خطاب المقاومة والصمود نفسه الذي تبلور خلال الدفاع المقدس. فالدفاع المقدس ليس حدثًا عسكريًا بحتًا، بل مدرسة خالدة وكنز لا ينضب للأمة الإيرانية، تُعدّ تعاليمه منارةً للمسؤولين في المجالات الدفاعية والسياسية والثقافية والاقتصادية. إن استمرار هذه المدرسة سيضمن بقاء نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس، ويعزز جبهة المقاومة المقدسة في مواجهة الاستكبار.

إنّ مقر خاتم الانبياء(صلى الله عليه وآله وسلم) المركزي، بصفته مركزًا محوريًا في الدفاع الشامل عن الثورة الإسلامية وسلامة أراضي البلاد، يرى نفسه مُلزمًا بتسخير جميع الطاقات والموارد الوطنية لحماية أمن إيران الإسلامية وسيادتها وتقدمها، مستلهمًا قيم الدفاع المقدس، وفي ضوء توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإمام الخامنئي (حفظه الله)، وبالتعاون مع المسؤولين الحكوميين والعسكريين.

في الوقت الذي نُحيي فيه ذكرى أيام التضحية والملاحم، ونُجلّ المكانة الجليلة للإمام الراحل (رحمه الله) والشهداء والمجاهدين الأبرار، نأمل أن نشهد، من خلال الاستفادة من هذا الإرث الثمين من التضحية والإخلاص والصمود والوحدة الوطنية، نهضة إيران الإسلامية وتحقيق مُثُل الثورة السامية أكثر من أي وقت مضى.

اللواء الطيار علي عبد اللهي

قائد مقر خاتم الأنبياء (عليه السلام) المركزي

