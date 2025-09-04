قائد مقر خاتم الأنبیاء: القوات المسلحة الايرانية اكثر جهوزية مما كانت عليه قبل العدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ اللواء علي عبد اللهي، قائد مقر خاتم الانبياء (صلى الله عليه وسلم)، الشعب الإيراني العظيم والأمة الإسلامية بحلول ذكرى مولد النبي الاكرم محمد (صلى الله عليه وسلم)، وبدء أسبوع الوحدة.

وجاء في رسالة اللواء علي عبد الله: إن حلول أسبوع الوحدة، المرتبط باسم النبي الأعظم (صلى الله عليه وسلم)، هو فرصة للتأمل في التعاليم النبوية الكريمة وتعزيز الوحدة والتضامن في بلدنا الحبيب إيران والأمة الإسلامية أكثر من ذي قبل.

إن الوحدة المقدسة التي تحققت في الحرب المفروضة التي استمرت اثني عشر يومًا بيقظة وذكاء الشعب الإيراني البطل والمتماسك، وكذلك فترة الدفاع المقدس التي استمرت ثماني سنوات والمؤامرات المتنوعة ضد البلاد، لم تُفشل فقط الأعداء الصهاينة والأمريكيين في تحقيق أهدافهم العدائية ضد البلاد، بل أظهرت للعالم أيضًا مظهرًا رائعًا ودائمًا للتضامن الوطني الإيراني.

إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسترشدةً بتعاليم القرآن الكريم والإسلام المُلهمة والمُوحدة، وتحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (حفظه الله)، واستنادًا إلى واجباتها الأساسية، على أهبة الاستعداد دائمًا لحماية هوية البلاد وأمنها القومي ومكتسبات الثورة الإسلامية. إنها أكثر استعدادًا مما كانت عليه قبل الحرب المفروضة الأخيرة، وحققت إنجازات أعلى وأعظم. يجب ألا يقلق الشعب الإيراني العزيز بشأن المستقبل. ويحاول العدو تأجيج الأجواء في البلاد عبر الحرب النفسية والإعلامية، في حين يواجه هو نفسه مشاكل عديدة في مجالات مختلفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.