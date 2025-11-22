اللواء عبد اللهي: الباسيج جلبت الشرف والحرية لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر اللواء علي عبد اللهي، قائد مقر خاتم الأنبياء (ص)، في رسالة بمناسبة أسبوع الباسيج، تأسيس "باسيج المستضعفين" بأمر الإمام الخميني (رض) أحد أهم إنجازات الثورة الإسلامية.

وأد اللواء عبد اللهي أنه بعد أكثر من أربعة عقود من مسيرة الثورة الإسلامية المباركة، فإن آثار وثمار إبداعات الباسيج الملحمية وتضحياتها ونضالها الدؤوب واضحة جلية في جميع المجالات. وقال: إن شعب إيران الإسلامية النبيل مدين اليوم بسلامه وأمنه وراحته لتضحيات وإيثار الباسيج، الذين كانوا المترجمين الحقيقيين لكلمة التضحية، والذين، مستلهمين من مدرسة عاشوراء سيدنا ابا عبد الله الحسين (عليه السلام)، جلبوا الشرف والعظمة والحرية لإيران الإسلامية.

وتابع مهنئًا الباسيج المخلصين بأسبوع الباسيج، ومشيدًا بالمكانة الرفيعة للشهداء ومبدعي الملاحم في هذه المؤسسة المقدسة، ومؤكدًا على الدعم الشامل والمساندة من المقر المركزي لخاتم الأنبياء (ص) للأهداف النبيلة للباسيج.

وفي الختام، أشار إلى القيادة الحكيمة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، مضيفا إلى أن فكر المقاومة وثقافة الباسيج للشعب الإيراني سيمهدان الطريق لتحقيق المثل الأعلى للمجتمع البشري، ألا وهو التحرر من سيطرة الظالمين والمستكبرين.

