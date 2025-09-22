السفارة الإيرانية في لبنان: المعتدون على إيران لن يحققوا إلا الهزيمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتبت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، في إشارة إلى أسبوع الدفاع المقدس وذكرى هجوم نظام البعث العراقي على إيران، على حسابها الرسمي على برنامج X: في مثل هذا اليوم، 22 سبتمبر 1980، شنّ نظام صدام حسين، بدعم وتنسيق كاملين من القوى المتغطرسة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، عدوانًا ظالمًا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضافت السفارة الإيرانية: كان هدف هذا العدوان تدمير الثورة والنظام الإسلامي الذي نشأ بإرادة الشعب الإيراني. شنّ ذلك الطاغية الفاسد حربًا وحشية استمرت ثماني سنوات، استخدم خلالها الأسلحة الكيميائية وخلّفت مئات الآلاف من الشهداء والجرحى. رغم فظاعة الجرائم، لم يستطع كسر إرادة الشعب الإيراني المقاوم والمضحي.

كما كتبت السفارة الإيرانية في بيروت: "إن مصير الأنظمة المعتدية التي تمارس البلطجة والقتل والتدمير سيكون الدمار والزوال، كما كان الحال مع نظام صدام البائد. كل من يجرؤ على مهاجمة الجمهورية الإسلامية لن يجني إلا الخيبة والهزيمة والانتقام العادل".

