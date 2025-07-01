سفارة إيران في لندن ترفض الاتهامات الألمانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رفضت سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في برلين، اليوم الثلاثاء، رفضًا قاطعًا مزاعم بعض وسائل الإعلام الألمانية بشأن "هجمات محتملة على مواقع يهودي وأدانت هذه المزاعم.

وزعم المدعي العام الألماني اليوم اعتقال مواطن دنماركي بتهمة التجسس لصالح إيران بهدف جمع معلومات عن مواقع وأفراد يهود في برلين.

صرحت السفارة الإيرانية في برلين: "يبدو أن هذه الادعاءات التي لا أساس لها والخطيرة جزء من حملة مُستهدفة لصرف الرأي العام عن عدوان الكيان الصهيوني الأخير على الأراضي الإيرانية واستشهاد ما يقرب من ألف إيراني، بينهم نساء وأطفال وعلماء".

وأكدت السفارة: "لقد تم توضيح ذلك سابقًا خلال مناقشات مع مسؤولين ألمان، حيث أن بعض الأطراف الثالثة تسعى إلى صرف الرأي العام عن الحقائق من خلال خلق أجواء كاذبة، ولذلك يجب توخي الحذر إزاء الأحداث الجارية المثيرة للريبة".

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